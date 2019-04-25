Üniversite AKP-MHP zorbalığı: MHP etkinliğine giden öğrencinlere üniversitede artı 10 puan...

AKP ve MHP'nin kendi kaleleri olarak gördüğü Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde öğrenciler üzerinde yoğun bir baskı kurulurken, Ensar Vakfı, Adam Vakfı, TÜGVA, MTTB üniversitede sürekli etkinlik düzenliyor. Üstelik bu etkinliklere katılanlara ek puan verileceği söyleniyor.

AKP ve MHP'nin kendi kaleleri olarak gördüğü Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde öğrencilere akademik kadrolarca ve gerici gruplarca yapılan baskı her geçen gün artırıyor.

Üniversite iktidar partisiyle yakın olan vakıflara adeta teslim edilirken, toplantı ve konferansların neredeyse hepsinde "Cumhur İttifakı" övgüsü yapılıyor.

Üniversitede özellikle Ensar Vakfı, Adam Vakfı, TÜGVA ve MTTB gibi kurumlar sürekli etkinlikler düzenlerken, son olarak MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy, üniversitede geçen yıl başlayan ve her perşembe düzenli olarak yapılan SBF Buluşmaları adlı etkinliğe geldi.

Etkinlik öncesi fakülte temsilcisi tarafından öğrenci gruplarına gönderilen mesajda, etkinliğe gelenlerin sınavlarda artı 5-10 puan alacağını yazıldı.

Öğrenciler daha önce AKP ve MHP propagandası içeren etkinliklerin "artı puan verilecek" diye çağrısının yapıldığını dile getirerek duruma tepki gösterdi.