Uniteks'te işçiler fabrika önünde nöbetlerini sürdürüyor

Jack & Jones, Zara, H&M, Üstler, Mango, Espirit, Tesco gibi büyük firmalarla çalışan Uniteks Tekstil ve taşeronu TR İnter Tekstil çalışanlarına maaşlarını ödemiyor. Fabrika önünde nöbet tutmaya devam eden tekstil işçileri, dayanışmaya çağırıyor.

Jack & Jones, Zara, H&M, Üstler, Mango, Espirit, Tesco gibi büyük firmalarla çalışan Uniteks Tekstil ve taşeronu TR İnter Tekstil çalışanlarına maaşlarını ödemiyor.

İzmir Buca'daki Begos 3. Bölge içinde yer alan TR İnter Tekstil firmasında çalışan ve yaklaşık 2,5 aydır maaşlarını alamadıkları için Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ulaşan tekstil işçileri, günlerdir direnmeye, fabrika önünde nöbet tutmaya devam ediyor.

TR İnter Tekstil işçilerinin kaleme aldığı ve BEGOS'ta bulunan diğer fabrika çalışanlarını da mücadeleye çağıran açıklama şöyle:

"TR İnter Tekstil İşçileri Direniyor!

Emekçi arkadaş,

Biz BEGOS 3.Bölgeden TR İnter Tekstil işçileriyiz. Sizler gibi elleriyle ve emeğiyle üreten, patronların sömürüsüne uğrayan işçi kardeşleriniziz. Biliyoruz ki yaşadıklarımız, hayata dair kaygılarımız ve sorunlarımız ortak. Tıpkı patronların da kâr hırsının ortak olduğu gibi. Bizler hayatımızı düşük ücretlerle ucu ucuna geçindirmeye uğraşırken onlar bizleri kölelik koşullarında, gerekirse para vermeksizin çalıştırmak istiyorlar. Bizlerin örgütsüzlüğünden, yoksulluğundan, işsizlikten faydalanıyorlar.

Bizler;

Fazla mesailerle geç saatlere kadar çalıştırıldık,

Her saat başı yapılan üretim baskısıyla molalarımızdan olduk, tuvalete bile gidemedik,

Patronun psikolojik baskısıyla, şantajlarla, hakaretlere maruz kalarak çalıştık,

Sigortalarımız eksik yatırıldı, sahte sigorta korkusuyla geleceğimizin çalınmasından korkarak çalıştık,

Elden maaş verildi, mesailerimiz eksik yatırıldı, açıklanmayan para kesintileri yapıldı,

Sağlıksız yemeklerle, yeri geldi tek poğaça ile tüm gün çalıştırıldık..

Biliyoruz ki, bunlar sadece TR İnter Tekstil işçileri olarak bizlerin sorunları değil. Sizlerin de bu sorunları yaşadığınızı biliyoruz. Son olarak da 80 gündür maaşlarımız verilmedi. Artık daha fazla sabrımız kalmadı ve TR İnter Tekstil işçileri olarak bir araya geldik, örgütlendik. Artık daha güçlüyüz, haklarımızı alacağız. Haklarımızı almadan makineleri çalıştırmamaya ve direnmeye karar verdik. Biliyoruz ki BEGOS’ta bizler bir araya gelince, patronlar bizi gönlünce sömüremeyecek ve biz kazanacağız. Sizleri de mücadelemize destek olmaya çağırıyoruz.

TR İnter Tekstil İşçileri"