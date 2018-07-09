Tekirdağ'daki tren kazasının yaşandığı hattın bütününe 'tamamlanan projeleri' arasında yer veren Unitek İnşaat, soL'un haberinin ardından konuya ilişkin açıklamada bulundu. Sabah saatlerinde web sayfasında değişiklik yaparak iş tanımı yenilenirken şirket açıklamasında kazanın 162. kilometrede gerçekleştiği, şirketin ise 110. kilometreye kadar olan bölgede inşaat çalışmaları yaptığı belirtildi. Açıklamada, kaza bölgesiyle inşaat yaptıkları alan arasında 50 kilometre mesafe bulunduğu, söz konusu alanın kendi ihale bölgelerinde bulunmadığı aktarıldı.

Tekirdağ'da 24 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin Unitek İnşaat'tan soL'a açıklama geldi.

Tren kazasının yaşandığı hatta, "Halkalı-Çerkezköy İstasyonları Arası Sirkeci-Uzunköprü Hattı Demiryolu İnşaatı" olarak hattın tamamını kapsayacak şekilde "tamamlanan projeleri" arasında yer veren Unitek İnşaat, haberimizin ardından yaptığı açıklamada, kazanın 162. kilometrede meydana geldiği, şirketin 110. kilometreye kadar olan bölgede inşaat çalışmaları yaptığını aktardı.

Açıklamada, kazanın meydana geldiği yerle, kendi inşaat yaptıkları alan arasında 50 kilometre mesafe olduğu belirtildi.

Şirket haberimiz sonrasında internet sayfasında da söz konusu duyuruyu değiştirerek güncelledi ve kilometre bilgisi aktardı:

Duyurunun önceki hali: