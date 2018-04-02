Ünal: TSK bu milletin emrindedir

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında parti sözcüsü Mahir Ünal açıklama yaptı.

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Başbakan Binail Yıldırım başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası parti sözcüsü Mahir Ünal açıklamalarda bulundu.

Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin, ''Cumhurbaşkanımız Trump ile 8 gün içinde 2 telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hem Suriye hem de sınır güvenliği ve geçmişten bu güne Amerika'dan beklentilerimiz çerçevesinde değerlendirmeler yapıldı. Türkiye'nin kaygıları ve bölgede stratejik ortağımız niteliğindeki ABD'nin bölgede terör örgütü ile birlikte görüntü vermesinden duyduğmuz rahatsızlık ifade edildi. Hem bölgeye silah gönderilmesi hem ayrılan bütçenin Trump tarafından dondurulma kararı alınması ve dile getirdiğimiz hususların dikkate alınması çerçevesinde bir görüşme gerçekleştirildi.'' dedi.

Ünal, CHP'den gelen eleştirilere yönelik ise ''CHP sözcülerini değerlendirdiğimizde her kafadan bir söz çıkıyor. Anlamadıkları şey Anayasamız, seçilmiş cumhurbaşkanının başkomutan olduğunu Anayasa hüküm altına alıyor. TSK bu milletin emrindedir. Bu ülkeyi kimin yöneteceğine de bu millet karar verir. CHP darbeci bir akılla halen devletin ve devletin kurumlarının milletin iradesi dışında bir irada dışında da ordunun yönetileceğini mi düşünüyor? Afrin'de büyük bir başarı kazanılmıştır. Bu ülkenin sanatçılarının, sporcularının Mehmetçiğin yanında olmasından neden rahatsızlık duymaktadır, bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. CHP, yavaş yavaş siyaset gündeminden çıkıyor" ifadelerini kullandı.