Ünal: Cumhurbaşkanımız her seferinde toplumu kucaklamak için elini uzatıyor ama sıkılı yumrukla tokalaşılmaz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde düzenlen toplantıda muhtarlarla bir araya geldi.

"Cumhurbaşkanımız her seferinde toplumu kucaklamak için elini uzatıyor ama sıkılı yumrukla tokalaşılmaz. Önce elini açacaksın" diyen Ünal, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki büyükşehir belediye başkanları toplantısında belediye başkanlarıyla son derece adil bir şekilde gerekli devlet büyüklüğüyle bir araya geldiğini, onlara "adaletle davranın" dediğini söyledi.

"Milliyetçi ve muhafazakar olduğunu, mütedeyyin olduğunu, bu ülkenin değerlerine bağlı olduğunu söyleyen bir partinin genel başkanı olan hanımefendinin acı bir şey yaptığını" söyleyen Ünal, şöyle konuştu:

"Bu meseleyi kınamak yerine yanlış adres gösterdi. Daha ilginci de ertesi gün CHP sözcüsü de aynı cümleleri kullandı ve 'devlet kapısında bu meseleler çözülür' dedi. Peki siz sorunları devlet kapısında çözüyorsanız niye insanları sokağa çağırıyordunuz? Niye Gezi'ye destek veriyordunuz? Bu kadınlar, bu anneler, bu babalar o partinin önünde haklı olarak duruyorlar çünkü anne feryat ediyor 'Benim çocuğu bu kapıdan girdi bir daha çıkmadı' diyor. Çocuğunu orada kaybettiği için çocuğunu orada arıyor. Çocuğu elinden tutulup o siyasi parti tarafından dağa çıkarıldığı için o kapının önünde o anne duruyor ve feryat ediyor. Sorunların hepsi çözülür ama birliğimiz ve beraberliğimiz, dirliğimiz ve düzenimiz aslolan budur."