CHP'de imza sürecinde sona doğru yaklaşılırken, CHP eski MYK üyesi Umut Oran, 'CHP'yi mahkeme kapılarına düşürmeyin' dedi.

CHP'de yaşanılan imza krizi devam ediyor. Parti içerisinde durumun mahkemeye taşınacağı söylentileri üzerine eski CHP MYK üyelerinden Umut Oran, "CHP'yi mahkeme kapılarına düşürmeyin" uyarısı yaptı.

Oran, "CHP'yi kısır kavgalardan kurtaracak olan da CHP seçmenine özgüven verecek olan da fikirler ve başarıya götürecek öneriler üzerine odaklanmaktır. Görünen o ki aksi her durumda imza sayıları üzerinden yürüyen tartışma, mahkeme safhasına ya da ağır kavga görüntülerine varacaktır. Böyle bir durumsa seçim hezimetlerinin üzerine çok daha büyük bir hayal kırıklığı anlamına gelecektir. Düşüncem odur ki şartlar ne olursa CHP, mahkeme kapılarına düşürülmemelidir" ifadelerini kullandı.