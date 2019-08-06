Umur Bugay yaşamını yitirdi

Yeşilçam’ın önemli senarist ve yönetmenlerinden Umur Bugay, hayatını kaybetti.

Birçok dizi ve filmin senaryosuna imza atan Umur Bugay hayatını kaybetti.

Uzun zamandır Kınalıada yaşayan 78 yaşındaki usta ismin kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği öğrenildi.

Birçok başarılı yapıma imza atan Bugay, 1975 yılında çekilen Hababam Sınıfı filminin senaryosunu da kaleme almıştı.

Bugay'ın 1988 yılında yazmaya başladığı "Bizimkiler" adlı televizyon dizisi bir döneme damga vurmuştu.

Yılmaz Güney'in başrolde yer aldığı ‘Cemil' ile Kemal Sunal'ın başrolde olduğu ‘Kapıcılar Kralı','Çöpçüler Kralı', ‘Davacı', ‘Düttürü Dünya' adlı sinema filmlerinin senaryolarını da Umur Bugay yazmıştı.