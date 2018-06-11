Ümit Özdağ: AKP'den aldığımız oy CHP'den aldığımızın 3 katı

İyi Parti kurucusu Ümit Özdağ, Meral Akşener ve İyi Parti'nin oy oranının istikrarlı olarak arttığını, CHP'den İyi Parti'ye geçen oyun 3 katının AKP'den geçtiğini söyledi.

İyi Parti kurucusu ve Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Meral Akşener ve İyi Parti'nin oy oranına ilişkin açıklamada bulundu.

"AKP'den aldığımız oy CHPden aldığımız oyun üç katı. CHP’den aldığımız oylarda kongreden sonra bir artış oldu" diyen Özdağ, "Muharrem İnce'nin adaylığının açıklanmasından sonra CHP bir atağa geçti ama bu atağın son 3 günde yavaşladığını, durduğunu görüyoruz. CHP’den gelen oyun bir bölümü CHP’ye geri döndü. Ama üst üste CHP 'den gelen lider ve program açıklamalarından sonra CHP’ye gidenlerden de MHP’ye gidenlerden de geri dönüşler başladı" ifadelerini kullandı.

İkinci tura kalırsa Akşener'in Kürt seçmenlerin oylarını alacağını belirten Özdağ, "Yüzde 53'e yüzde 47 bizim gördüğümüz. Meral Akşener bu durumda yüzde 53 oy alır. Güneydoğu Anadolu'ya yapılan tüm ziyaretlerde görülen de insanlar nasıl Edirne'de, İzmir'de anayasa yoksa Diyarbakır'da, Van'da da anayasa ve hukuk devletinin olamamasından yakınıyorlar. Yani, HDP'ye yakın seçmende dahi talepler etnisite merkezli değil. Hukuk devleti ve anayasa merkezli talepler. Bu nedende, Güneydoğu Anadolu'da Meral Akşener AKP dahil bütün siyasi partilerden oy alarak ezici bir üstünlük kuracak" dedi.