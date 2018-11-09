Ulus Atatürk Anıtı’nın karartılması yargıya taşındı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ulus'taki Atatürk Anıtı'nın tüm uyarılara karşın aydınlatılmadığını belirterek Ankara Valiliği, Kültür Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Cumhuriyet’in kuruluşunun simgesi olan Ulus Atatürk Anıtı’nın karartılmasını yargıya taşıdı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, tüm uyarılarına rağmen Ulus Atatürk Anıtı’nı aydınlatmadıkları gerekçesiyle Ankara Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri hakkında "görevi kötüye kullanmak ve 5816 Atatürk’ü Koruma Kanunu uyarınca Atatürk’ün hatırasına hakaret"ten, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

'BAŞKENT DAYANIŞMASI ANITI AYDINLATACAK'

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan yaptığı açıklamada 10 Kasım yaklaşırken Ulus'taki Atatürk Heykeli’nin hâlâ karanlıkta olmasının "büyük bir utanç" olduğunu söyledi.

Meydanda bulunan büyük projektörün yola bakan kısmının ışıkları yanıkken heykele bakan kısmının kapatıldığını belirten Candan, "Anıt sadece kaideden ibaret gösteriliyor. Atatürk heykeli tamamen karanlıkta bırakılıyor" dedi.

Candan, "Ne yaparsanız yapın Cumhuriyet hafızasını silemeyeceksiniz, aydınlığı karanlıkla yenemeyeceksiniz. Atatürk anıtının gece görünürlüğünü sağlamak üzere ya görevlerinizi yerine getirin, ya da oturduğunuz koltukları terk edin" diye konuştu.

Candan, bu akşam saat 19.30'da Başkent Dayanışması Bileşenlerinin katılımıyla ve meşaleleriyle anıtı aydınlatacaklarını belirterek "Aydınlatılmayan Ulus Atatürk anıtına ve meydanına ışık olacağız” dedi.