Uludağ'da 6 kişi kar altında kaldı, iki kişinin durumu ağır

Uludağ'da bir binanın çatısındaki kar birikintisi yurttaşların üzerine düştü. Kar altından çıkarılan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, birinci bölgedeki PTT binasının çatısındaki kar kütlesi, 2 genç kadının üzerine düştü.
İki kadını kurtarmaya giden grubun üzerine de çatıdan kar düştü.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kurtarılan 6 kişinin ayakta tedavi edildiğini söyledi. Başkan Aktaş, "Şu an 2'si kadın 4'ü erkek olmak üzere mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı. Ekipler yığıntının altında başka birileri var mı diye çalışmalara devam ediyor. 4'ü hafif yaralı 2'sinde kırıklar var ve bir kadının bilinci kapalı durumda" şeklinde konuştu.
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