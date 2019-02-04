Uludağ'da 6 kişi kar altında kaldı, iki kişinin durumu ağır

Bursa Uludağ'da bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalan vatandaşların kurtarılması için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Uludağ'da bir binanın çatısındaki kar birikintisi yurttaşların üzerine düştü. Kar altından çıkarılan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, birinci bölgedeki PTT binasının çatısındaki kar kütlesi, 2 genç kadının üzerine düştü.

İki kadını kurtarmaya giden grubun üzerine de çatıdan kar düştü.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kurtarılan 6 kişinin ayakta tedavi edildiğini söyledi. Başkan Aktaş, "Şu an 2'si kadın 4'ü erkek olmak üzere mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı. Ekipler yığıntının altında başka birileri var mı diye çalışmalara devam ediyor. 4'ü hafif yaralı 2'sinde kırıklar var ve bir kadının bilinci kapalı durumda" şeklinde konuştu.

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