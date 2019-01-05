Ülkü Ocakları’nda falaka iddiası

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde üyesi olduğu Ülkü Ocakları’nın binasında falakayla dövüldüğünü söyleyen Mehmet Buğra B. savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde “toplantı var” diye çağrıldığı Ülkü Ocakları binasında falakaya çekildiğini belirten Mehmet Buğra B., savcılığa suç duyurusunda bulundu.

DHA’nın haberine göre, Korkuteli’nde oturan Mehmet Buğra B., 1 Ocak'ta akşam saatlerinde arkadaşı Emin Y. tarafından “toplantı var” denilerek üyesi olduğu Korkuteli Ülkü Ocakları binasına çağrıldığını söyledi. Mehmet Buğra B., burada, Emin Y.'nin kendisine otomobille kentte çok gezdiğini söylediğini ve kendisine selam vermediğini iddia ettiğini aktardı.

'BEYZBOL SOPASIYLA DÖVDÜLER'

Bu nedenle Emin Y.'nin kendisini azarladığını kaydeden Mehmet Buğra B., "Emin Y.'nin talimatıyla yanındakiler falaka düzenini kurdu. Sonra beyzbol sopasıyla defalarca ayak tabanlarıma vurdu. Yanında başkaları olduğu için karşılık veremedim. Ardından da oradan ayrıldım" dedi.

Durumu babası Bayram B.'ye anlattığını belirten Mehmet Buğra B., darp raporu aldığını, polise şikayette, savcılığa da suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Emin Y. ise falaka iddialarının doğru olmadığını, ancak kavga ettiklerini belirtti. Mehmet Buğra B.'nin kendisini darp ettiğini ileri süren Emin Y., Mehmet Buğra B.'nin babası Bayram B.'nin de kendisini tehdit ettiğini, hakkında polise şikayette bulunduğunu söyledi.