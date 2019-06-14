Ülkeyi böyle yönetiyorlar: İşimiz Google'a kaldı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizli askerlik miktarının çok olduğunu söyleyen AKP'li vekile 'Almanya’da asgari ücret 1.587 avro' yanıtını verdi. 'Almanya'da asgari ücret yok, bu rakamı nereden aldınız efendim' sorusu karşısında şaşıran Erdoğan, Grup Başkanı Naci Bostancı’ya dönerek, 'Naci hoca bu rakamı nereden buldunuz ?' deyince, Bostancı 'Google’dan bulduk' yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni askerlik kanun teklifindeki tereddütleri gidermek için yaptığı toplantıda ilginç bir olay yaşandı.

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, dövizli askerlik için belirlenen 5 bin avronun azaltılmasını istedi ve “Bedeli yüksek bulan Türk vatandaşlığından çıkabilir” dedi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Almanya'da asgari ücret 1.587 Euro… Dövizli askerlik bedeli yüksek değil” cevabını verdi. Yeneroğlu ise, Almanya'da asgari ücret uygulaması olmadığını belirterek, “Bu rakamı nereden aldınız efendim, öyle bir miktar yok” dedi.

Erdoğan bunun üzerine Grup Başkanı Naci Bostancı'ya dönerek, “Naci hoca bu rakamı nereden buldunuz?” deyince, Bostancı da “Google'dan bulduk” cevabını verdi.