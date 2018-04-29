'Ülkenin Genelkurmay Başkanını Abdullah Gül'e gönderdiler'

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Abdullah Gül'ü adaylıktan vazgeçirme ziyareti yapması tartışılmaya devam ediyor.

Onbirinci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü adaylıktan vazgeçirmek için Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı Gül'e gönderdiği haberleri henüz yalanlanmazken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

“Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı ve Saray sözcüsü birlikte Abdullah Gül’e gittiler. Haber doğru ama gazeteciler yazamıyor. Bir internet sitesi genel yayın müdürü haberi koydu ve işinden edildi" diyen Kılıçdaroğlu, "Haber doğru mu doğru, ama gazeteciler yazamıyor. Bu dramatik tabloyu hiçbir gazetecinin unutmaması lazım. Cumhurbaşkanlığı adayının tartışıldığı süreçte Saray’ın Sözcüsü ve Genelkurmay Başkanı’nı Abdullah Gül’e gönderemezsiniz. Hala elle tutulur bir açıklama yapamadılar. Efendim ‘Suriye konusunu açıklamak için gönderdik’ diyorlar. Saray’ın sözcüsünün ne işi var orada? Bu ülkenin dış işleri bakanı yok mu?" ifadelerini kullandı.

BEDELLİ ASKERLİK

Kılıçdaroğlu, bedelli askerlik tartışmasına ilişkin ise, "Başbakan ‘bedelli askerlik değerlendirilir’ diyor. Partisinin sözcüsü çıkıyor ‘Binali Yıldırım’ın kendi görüşüdür, bedelli gündemimizde yok' diyor. Başbakan’ın sözü, sözcüsüne bile geçmiyor. Çünkü oraya halkın değil; Saray’ın iradesiyle geldi" dedi.