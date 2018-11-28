Ulaştırma Bakanlığı ulaşımı kirayla sağlamış: Kiralık araçlara 47 milyon

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, son dokuz yılda kiraladığı 320 araç için yaklaşık 47 milyon TL ödeme yaptığını açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesine yanıt geldi.

Tanrıkulu’nun, “2010-2018 yılları arasında bakanlığınızca kamu hizmeti için toplam kaç araç ve bina kiralanmıştır?” sorusuna bakanlıktan gelen yanıtta, 2010-2019 yılları arasında 320 sürücülü/sürücüsüz araç kiralandığı ve karşılık olarak 47 milyon liraya yakın ücret ödendiği belirtildi.

Bakanlık söz konusu araçların merkez teşkilatı ile bölge müdürlükleri, liman başkanlıkları ve Denizdibi Tarama Başmühendislikleri hizmetlerinin yürütülmesinde kullanıldığı bilgisini verdi.

Dokuz yılda kiralanan 320 araç için toplam 46 milyon 836 bin 790 lira ödendi. Öte yandan Bakanlık, araç kiralamalarının dışında herhangi bir bina kiralamasının yapılmadığını da belirtti.