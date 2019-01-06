Ulaştırma Bakanı Turhan: Tren kazalarında TCDD'nin kusuru yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, tren kazalarında TCDD'nin kusurunun bulunmadığını söyledi.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in ölümlü tren kazalarına ilişkin soru önergesine yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2018 yılında meydana gelen 8 ölümlü kazadan, tahkikatı tamamlanan dördünde TCDD'nin kusurunun bulunmadığını belirtti.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre Bakan Turhan, hemzemin geçitlere yönelik iyileştirme çalışmaları sonucunda 2003 yılı öncesine göre kaza sayısında yüzde 88, can kaybı sayısında ise yüzde 76 oranında azalma olduğunu söyledi.

Turhan'ın yanıtını değerlendiren CHP'li Özel, "Tahkikatı tamamlanan 4 kazada TCDD'nin kusurunun bulunmamış olması, yapılan tahkikatların ne kadar güvenilir olduğu sorusunu akıllara getirmektedir. Bakanlık, adeta hatayı ölenlere atmıştır" ifadesini kullandı.