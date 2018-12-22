Ulaştırma Bakanı: Demiryolu taşımacılığı güvenli hale geldi

Ulaştırma Bakanı Tarhan, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren’in (YHT) lokomotif ile çarpışması sonucu 9 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından bir soru önergesine verdiği yanıtta demiryollarında yolcu ve yük taşımacılığının 'daha konforlu, güvenli ve hızlı bir hale geldiğini' savundu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, 30 Ekim tarihinde Meclise sunduğu soru önergesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a ülkedeki demiryolları ağı ve demiryollarının 2023 stratejisini sordu.

Bakan Tarhan, bu soru önergesine Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren’in (YHT) lokomotif ile çarpışması sonucu 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 92 kişinin ise yaralandığı kazanın ardından yanıt verdi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Koç, verdiği önergede Türkiye’deki demiryolu ağının sınırlı olmasının sürekli yer şekillerinin engelli olmasına bağlandığına değinip, yüzölçümü Türkiye’nin yarısı oranında olan Japonya’nın yaklaşık 24 bin kilometre, yüzölçümü Türkiye’nin yüzde 5’i oranında olan İsviçre’nin ise 9 bin kilometre demiryolu uzunluğunu sahip olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’de demiryolu uzunluğu ve kalitesinin elverişsiz olmasının nedenini, yeterli bütçe ayrılmamasına bağlayan Koç, demiryollarının 2023 stratejisi ilgili raporuna göre tüm yatırımların ülkenin batısına yönelik olduğu üzerinde durdu. Koç, demiryolu yatırımlarının Ankara-İstanbul, Ankara-Sivas, Ankara-Konya, Adapazarı-Zonguldak, Tekirdağ-Muratlı, Arifiye-Çerkezköy, Zonguldak-Karadeniz Ereğlisi, Ankara-Afyon, Isparta-Antalya, Trabzon-Tirebolu ve Diyarbakır olarak belirlendiğini ifade ederek, Van, Ağrı ve Erzurum’un plan dahilinde girmemesini eleştirdi.

Önergede, 1900’lü yıllarda Eleşkirt-Ağrı ve Doğubayazıt’a uzanan demiryolu sisteminin mevcut olduğunu hatırlatan Koç, “Dolayısıyla 100 yıl önce Ağrı’nın sınırlarında raylı sistem mevcut iken, bu dönemde gelişen teknolojiye rağmen Ağrı sınırları içerisinde demiryolları sisteminin olmaması düşündürücüdür” diye belirtti.

FACİADAN SONRA GELEN YANIT

Yöneltilen sorulara yaşanan tren faciasının ardından 14 Aralık’ta yanıt veren Bakan Turhan, Türkiye’de 2003 yılından bu yana 538 kilometre ilave konvansiyonel hat ve bin 213 kilometre yüksek hızlı tren hattının işletmeye alındığını, ülkede demiryolu ağ uzunluğun 12 bin 710 kilometreye yükseldiği bilgilerini verdi.

Turhan, Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya ve Konya-Eskişehir-İstanbul YHT hatlarının tamamlanmasıyla ülkenin YHT hattına sahip dünyada 8’nci, Avrupa’da ise 6’ncı ülke konumuna geleceğini de kaydetti.

Yine Türkiye’nin tren hızları, hat kapasitesi ve kabiliyeti arttırıldığını belirten Turhan, yolcu ve yük taşımacılığının daha konforlu, güvenli ve hızlı bir hale geldiğini savunup, demiryolunun taşımacılıktaki payının arttığını söyledi.

Yine 2023 yılında 42 ilden YHT ve Hızlı Tren (HT) hattının geçmesinin planlandığını iddia eden Turhan, ülke nüfusunun yüzde 77’sinin YHT ve HT ile buluşması planlandığını kaydetti. Turhan, Ağrı’nın Hamur, Tutak ve Patnos ilçeleri paralelinden Van Gölü ile bağlantı sağlayacak proje çalışması olduğunu söyledi.