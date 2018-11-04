Ukrayna ve Türkiye arasında İHA işbirliği görüşmesi

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Baykar Makine insansız hava aracı (İHA) sistemleri fabrikasını ziyaret etti.
Ziyaret sırasında Ukrayna ve Türkiye arasında savunma sistemleri konusunda işbirliği ve koordinasyon görüşüldü.
HEYETE ASKERİ İHA'LAR GÖSTERİLDİ
Türkiye’ye iki günlük bir ziyaret gerçekleştiren Poroşenko bugün beraberindeki heyetle Baykar Makine insansız hava aracı sistemleri fabrikasına gitti.
Ukrayna Devlet Başkanlığı, ziyaret kapsamında heyete askeri ve başka türlü insansız hava araçları gösterildi.
Taraflar iki ülke arasında savunma sistemleri konusunda işbirliği ve koordinasyonu ele aldı.