Ukrayna bir El Kaide militanını Türkiye’ye iade etti

Türkiye'de kırmızı bültenle aranan bir El Kaide militanının, sığınma başvurusunda bulunduğu Ukrayna tarafından Türkiye’ye iade ettiği belirtildi.

Ukrayna’nın bir El Kaide militanını, hapse mahkum edildiği Türkiye’ye iade ettiği belirtildi. Sputnik’te yer alan habere göre Kiev Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Ukrayna Adalet Bakanlığı’nın talimatı üzerine Kiev Başsavcılığı Uluslararası İşbirliği Bölümü, El Kaide üyesi olduğu gerekçesiyle Adana Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen hapis cezasının yerine getirilmesi için kırmızı bültenle aranan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına yönelik iade denetimi gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, söz konusu kişinin Ukrayna’da sığınmacı statüsü için başvurduğunu ama ret kararı aldığı bildirildi. Sanık avukatlarının, Ukrayna Adalet Bakanlığı’nın iade kararına itiraz etme çabalarında bulunduğu kaydedilen açıklamada, “Ancak iadeyi engellemenin mümkün olmadığını anlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, iadeyi kabul ettiğini Başsavcılığı’na verdiği dilekçeyle bildirmiştir” dendi.