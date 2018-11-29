ÜKD'den ODTÜ'lü İrem'in ölümüne ilişkin açıklama

Üniversite Katılımcıları Derneği (ÜKD), ODTÜ'de büyük ihmallerin neden olduğu kaza sonucu yaşamını yitiren İrem Kütük'e ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, 'Üniversite yönetimi, öğrencileri ve bilim emekçilerini baskı altında tutmak için gösterdiği çabayı insanların sağlığını korumak için gösterseydi, bu elim ve vahim kazalar yaşanmazdı' denildi.

Üniversite Katılımcıları Derneği Yönetim Kurulu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi psikoloji bölümü öğrencisi İrem Kütük’ün üniversite kampüsünde yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin açıklama yaptı.

"ODTÜ öğrencisi İrem Kütük’ün haksız ölümünü protesto ediyoruz" başlıklı açıklamada, "Orta Doğu Teknik Üniversitesi psikoloji bölümü öğrencisi İrem Kütük’ün üniversite kampüs alanı içerisinde kamyon kapağının kontrolsüz bir şekilde çarpması sonucu yaşamını yitirmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" denildi.

Hemen bütün kazaların önlenebilir olduğuna ve bu nedenle kaza değil, ihmal olarak değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, "Kazanın gerçekleştiği yolun kalabalık ve yayalar için uygunsuz oluşu, ağır vasıtaların bu yolu kullanması ve muhtemel diğer özensizlikler bu kazaya neden olmuştur. Bu ilk kaza değildir ve son da olmamıştır. İrem Kütük’ün acı kaybının ertesi günü yine yerleşke içinde gerçekleşen bir kaza sonucu bir işçinin bacağının kırıldığını öğreniyoruz. Üniversite yönetimi, öğrencileri ve bilim emekçilerini baskı altında tutmak için gösterdiği çabayı insanların sağlığını korumak için gösterseydi, bu elim ve vahim kazalar yaşanmazdı. ÜKD olarak İrem Kütük’ün ailesinin, arkadaşlarının ve hocalarının acısını paylaşıyor, bu haksız ölümü protesto ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.