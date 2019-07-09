ÜKD'den ODTÜ açıklaması: Dosya kabarıyor...

Üniversite Katılımcıları Derneği, ODTÜ'de öğrencileri ve ağaçları hedef alan saldırıya ilişkin açıklamasında ODTÜ yönetiminin dosyasının kabardığını belirtirken, 'Tüm ODTÜ bileşenlerine ve üniversitelerin bilim emekçilerine çağrımız, hukuksuz ve gayrimeşru olarak yürüyen bu sürece karşı daha fazla mücadele etmek ve örgütlenmektir' dedi.

Üniversite Katılımcıları Derneği (ÜKD), ODTÜ'deki saldırılara ve ağaç katliamına ilişkin açıklamada bulundu.

ODTÜ yönetiminin dosyasının kabardığının belirtildiği açıklamada, "ODTÜ yönetimi ne amaçla üniversiteye ait bir alanı bedelsiz olarak KYK’ya devretmektedir? Kamusal alan yapılacak bir inşaatın ruhsatı ve izni neden alınmamaktadır? ODTÜ yönetimi bu soruların cevaplarını hem üniversite bileşenlerine, hem de kamuoyuna açıklamalıdır. Amaç öğrencilerin barınma problemi ise ODTÜ yönetimi eğitim sürecinde yaşanan özelleştirmeleri durdurmak için mücadele etmelidir. Ayrıca yurt yapmak için en uygun yerin kavak ağaçlarının katliamına yol açacak bir yer olmadığı çok aşikardır" denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

DOĞAYA, ÖĞRENCİYE, ÇALIŞANA, AKADEMİSYENE DÜŞMAN!

Dün sabahın erken saatlerinde ODTÜ Rektörlüğünün izniyle polis ODTÜ’de adeta sıkıyönetim ilan etmiştir. Üniversite emekçileri ve öğrencileri üniversite içerisinde kamuya ait alana alınmamış, giriş çıkışlarda olağanüstü hal uygulanmış, ruhsatsız ve izinsiz yurt yapılmak istenen alanda direnişe geçen öğrenciler ise polis müdahalesine maruz kalmışlardır. Öncelikle tüm meslektaşlarımıza ve öğrencilere geçmiş olsun diyoruz.

Bu olay göstermiştir ki ODTÜ Rektörlük makamının üniversiteyi polis olmadan yönetmesi mümkün değildir. ODTÜ yönetiminin tüm meşruluğunun ortadan kalktığı bu olayla birlikte bir kez daha kanıtlanmıştır. ODTÜ yönetiminin hali, meşruiyetini yitiren düzenin kurumlarında yaşananları gözler önüne sermesi bakımında önemlidir. ODTÜ yönetiminin bugünkü tavrı bir acziyet göstergesidir.

ODTÜ yönetimi ne amaçla üniversiteye ait bir alanı bedelsiz olarak KYK’ya devretmektedir? Kamusal alan yapılacak bir inşaatın ruhsatı ve izni neden alınmamaktadır? ODTÜ yönetimi bu soruların cevaplarını hem üniversite bileşenlerine, hem de kamuoyuna açıklamalıdır.

Amaç öğrencilerin barınma problemi ise ODTÜ yönetimi eğitim sürecinde yaşanan özelleştirmeleri durdurmak için mücadele etmelidir. Ayrıca yurt yapmak için en uygun yerin kavak ağaçlarının katliamına yol açacak bir yer olmadığı çok aşikardır.

ODTÜ’lü bilim emekçilerinin ve öğrencilerinin direnişiyle yapılmak istenen doğa katliamı bugünlük ertelenmiştir. Aciz ODTÜ yönetiminin meşruluğunu kaybetmenin de verdiği hırsla, bir dahaki sefere daha sert saldırması, saldırtması mümkündür.

Tüm ODTÜ bileşenlerine ve üniversitelerin bilim emekçilerine çağrımız, hukuksuz ve gayrimeşru olarak yürüyen bu sürece karşı daha fazla mücadele etmek ve örgütlenmektir.

Üniversite Katılımcıları Derneği (ÜKD)