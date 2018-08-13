Uğur Soğutma'nın patronlarına hapis cezası

Aydın'ın Nazilli ilçesinde görülen 74 sanıklı "FETÖ" davasında Uğur Soğutma'nın patronları dahil olmak üzere 63 sanık çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde görülen 74 sanıklı "FETÖ" davasında, 63 sanık "silahlı terör örgütüne üye olma ve silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından 2 yıl 1 ay ila 12 yıl arasında değişen hapis cezası verdi. Tutuksuz yargınlanan 11 sanık beraat etti.

Uğur Şirketler Grubu ortaklarından tutuksuz sanıklar Zeynel Abidin Takmaklı ve kardeşi Muhammet Celali Takmaklı'ya örgüt üyeliğinden 7 yıl 6'şar ay hapis cezası veren heyet, sanıkların yaş ve sağlık durumundan dolayı adli kontrol şartı hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.