Uğur Mumcu'ya saygısızlık: Anıtın yanına trafo yapıldı

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun Karlı Sokak’ta bulunan anıtının hemen yanına Başkent Elektrik tarafından trafo inşa edildi.
Uğur Mumcu’nun 24 Ocak 1993 tarihinde suikasta kurban gitmesinin ardından evinin önünde yapılan anıtın hemen yanına kurulan trafo tepkilere yol açtı.
TMMOB Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Candan, Twitter’dan trafonun fotoğrafını paylaşarak “Başkent Elektrik’ten Uğur Mumcu Anıtına saygısızlık. Başka yer mi kalmamış? Bu ucube derhal kaldırılsın” diye yazdı.
Candan, Twitter mesajında “Uğur Mumcu Anıtına saygısızlık yaptıkları gibi Başkent Destek sorduğum hiçbir soruya da cevap vermemiş, ‘dilekçe verin’den başka bir şey de dememiştir” dedi.
Başkent Elektrik ten Uğur Mumcu Anıtına saygısızlık. Başka yer mi kalmamış.Bu ucube derhal kaldırılsın @cigdemtoker @oakarsucelik @erdemmgul @sedattbozkurtt @mustfsnmz @alicanuludag @cumhuriyetgzt @turgutkazan pic.twitter.com/ALL2y26cU6
— Tezcan CANDAN (@tezcandan) 10 Ağustos 2018