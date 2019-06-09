Uğur Dündar'dan Binali Yıldırım'a yanıt: Kararımın tek nedeni Türkiye'deki kutuplaşmadır

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı Binali Yıldırım'ın Uğur Dündar'ın ortak yayın moderatörlüğünü reddetmesine ilişkin 'Umarım bu kararda birilerinin baskısı etkili olmamıştır' sözlerine Uğur Dündar'dan yanıt geldi. Dündar, Twitter'dan paylaştığı mesajda 'Kararımın tek nedeni, Türkiye'deki kutuplaşmadır. Ülkemiz acilen normalleşmelidir' dedi.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Binali Yıldırım'ın Uğur Dündar'ın ortak yayın moderatörlüğünü reddetmesine ilişkin Twitter'da yaptığı açıklamaya Uğur Dündar'dan yanıt geldi.

Dündar, Twitter hesabından "Baskı yapıldığı ve o nedenle moderatörlükten vazgeçtiğime yönelik spekülasyonlar dolaşıyor. Tanıyanlar bilir ben, hiçbir baskıya pabuç bırakmam. Ayrıca kimseden de asla böyle bir girişim gelmedi. Kararımın tek nedeni;Türkiye'deki kutuplaşmadır. Ülkemiz acilen normalleşmelidir.

Yok efendim canlı yayın olmasın denilmişmiş, baskılar yapılmışmış!.. Mış...Mış...Mış... Geçiniz bunları. Hepsi hayal ürünü... Hiçbiri doğru değil. Ne dediysem o... Gerekçem çok net biçimde tweetlerimde var!.." açıklamasını yaptı.

Binali Yıldırım'ın Ekrem İmamoğlu ile ekranlara geleceği ortak yayın programı için Uğur Dündar'ın moderatör olması önerisini Dündar reddetmişti. Yıldırım, bunun üzerine Dündar'ın kararına ilişkin "O soracaktı, biz cevaplayacaktık. Umarım bu kararda 'birilerinin' baskısı etkili olmamıştır" demişti.