Uğur Dündar Halk TV'ye verilen cezanın nedenini açıkladı: Seçimler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef göstermesi sonrası Fox TV ve Halk TV'ye verilen cezalar tepki çekerken, Uğur Dündar cezanın nedenini açıkladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, FOX TV ve Halk TV'ye yayın ve para cezası keserken, FOX Ana Haber'e 1 milyon TL ve 3 gün yayın yasağı, Halk TV'de yayınlanan Halk Arenası programına ise 80 bin TL ile 5 hafta yayın yasağı getirildi.

Kararı değerlendiren Halk Arenası programının sunucusu gazeteci Uğur Dündar, "Halk Arenası'na 5 hafta yayın durdurma, Halk Tv'ye 80 bin TL para cezası!.. FOX Tv'ye 3gün haber durdurma, 1 milyon TL'ye yakın para cezası!.. İLERİ DEMOKRASİ BÖYLE BİR ŞEY!" derken, "Ben eksik yazmışım! 3 hafta program durdurma ve 80 bin TL para cezası da Yılmaz Özdil'in konuk olduğu programa vermişler! BÖYLECE YEREL SEÇİMLERİ BULDUK DEMEKTİR!" ifadelerini kullandı.

Dündar, seçime kadar program yaptırılmayacak olmasına tepki gösterdi.