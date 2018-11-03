Uganda Büyükelçisi'nin neden Helen kıyafeti giydiği ortaya çıktı

29 Ekim resepsiyonunda Yunan mitolojik tanrılarının kıyafetini giydiği için Ankara'ya çağrılan Uganda Büyükelçisi Sedef Yavuzalp'in neden bu kıyafetlerle kutlamaya katıldığı ortaya çıktı.

Türkiye’nin Uganda'daki Büyükelçisi Sedef Yavuzalp’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda Yunan mitolojik tanrılarının kıyafetini giymesi tartışmalara sebep olurken, hakkında soruşturma açılan Türk büyükelçi Ankara’ya çağrılmıştı. Türk büyükelçinin neden bu kıyafetleri giydiği belli oldu.

Euronews'te yer alan habere göre Büyükelçi Sedef Yavuzalp, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2018 yılını "Troya Yılı" ilan etmesinden dolayı bu kıyafetleri giydiği ortaya çıktı. Türk Büyükelçi 29 Ekim resepsiyonunda yaptığı konuşmada “Bu yıl Milli Günümüzün konsepti ‘Troya Yılı” diyerek uzun uzun Troya kültürünü anlattı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan Uganda Büyükelçiliğimizin 29 Ekim resepsiyonundaki görüntüler, tarafımızca tespit edildiği anda derhal soruşturma başlatılmış, bu çerçevede büyükelçi geri çağrılmıştır" açıklamasında bulunmuştu.