'Ucuz ve iğrenç' diye hedef aldı, tepkilerin ardından yalan paylaşımı kaldırdı

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Safiye İnci adlı gericiyi aklamak için sosyal medyada dolaşıma sokulan sahte paylaşıma destek vermiş, 'ucuz ve iğrenç' ifadelerini kullanmıştı. Çamlı, gelen tepkilerin ardından sahte paylaşımını kaldırdı.

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Safiye İnci isimli gericinin Mustafa Kemal Atatürk'e Anıtkabir'de hakaret etmesi sonrası Aktroller tarafından devreye sokulan sahte paylaşıma destek vermişti.

Çamlı, Tuğçe Maden adlı öğrenciyi Safiye İnci olarak gösteren bir paylaşım yapmış ve "Yeni bir müftü karısı vakası! Made by: Ulusalpark şirinleri. Ucuz ve iğrenç" demişti.

Yalan paylaşımın ortaya çıkması ve tepki görmesi sonrası Çamlı paylaşımı kaldırdı.

Çamlı, paylaşımı kaldırmasına rağmen yalan ifadeler nedeniyle özür dilemedi.