Ucuz sigaralara zam geldi

Sigarada değişen vergilendirme sistemiyle, 7,5 lira olan sigaraların fiyatı 1 lira artacak.

Sigarada vergilendirme sistemi değişti. Üç ayrı vergiden birinde oran düşerken ikisinde arttı. Buna göre fiyatı 7,5 lira olan sigaraların fiyatı 1 lira artacak, diğerlerinin fiyatında bir değişiklik olmayacak. Ucuz fiyatlı sigara içmek isteyenler 1 lira daha fazla para ödeyecek.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla tütün ürünlerinin vergilendirilmesinde politika değişikliğine gidildi. Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli 3 sayılı listenin “B” cetvelinde yer alan tütün ürünlerinin vergilendirilmesinde politika değişikliğine gidilirken tütün ürünlerinin vergileme yapısında değişiklik yapıldı.

Buna göre tütün ürünlerinde nispi vergi yüzde 2,25 puan indirilirken, maktu vergi ve asgari maktu vergi tutarları 0,96 ila 9,5 kuruş aralığında artırıldı. Düzenlemeyle yüksek fiyattan satılan sigaralar etkilenmezken ucuz sigaralara 1 lira zam gelmiş oldu.