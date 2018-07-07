Üçüncü uyum KHK'si yayınlandı: Bakanlar Kurulu yetkileri cumhurbaşkanına devredildi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş için bazı kanun ve KHK'lerde değişiklik yapan 700 numaralı KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 283 maddelik KHK, büyük oranda değişik kanun maddelerindeki Bakanlar Kurulu ve muadili ifadelerin "Cumhurbaşkanı" yapılmasından oluşuyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş için bazı kanun ve KHK'lerde değişiklik yapan 700 numaralı KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımladı.

Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı kanun ve KHK'lerde değişiklik yapılması hakkında KHK, 218 maddeden oluşuyor.

ARTIK BİR KURUL YOK TEK KİŞİ VAR

Yeni uyum KHK'sine göre, önceki kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulu ifadeleri kaldırılarak, yerine Cumhurbaşkanı ifadeleri konuldu. 218 maddenin çok büyük bölümü Bakanlar Kurulu ibaresinin ya da Bakanlar Kurulu'nun değişik şekillerde ifade edildiği ibarelerin "Cumhurbaşkanı" olarak değiştirilmesinden oluşuyor. Cumhurbaşkanı yerine "Cumhurbaşkanlığı"nın kullanılarak değişiklik yapılan çok az madde bulunurken Başbakan, Başvekil ibarelerinin yerine de "Cumhurbaşkanı Yardımcıları"nın konulduğu görülüyor.

soL yazarı Kadir Sev 20 Haziran 2018 tarihli köşe yazısında uyum KHK'lerinin 1,5 yıldır çıkarılmadığına dikkat çekmişti:

"Uyum yasalarını bir buçuk yıl boyunca çıkarmadılar. Meclisin tatile girdiği gün aldıkları KHK yetkisini de henüz kullanmadılar. Ne tür bir sistem öngördüklerinin ayrıntılarını ise sır gibi saklıyorlar. Demek ki seçim arifesinde bilmemiz istenmiyor."