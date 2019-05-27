Üçüncü köprüye kur ayarı: Devlet işletmeciye daha fazla ödeyecek

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu’nu işleten ICA, liranın değer kaybından dolayı ödeme şeklinin değişmesini istedi. Yeni sistemle devlet işletmeci şirkete daha çok para ödeyecek.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu’nu işleten IC İçtaş İnşaat–Astaldi konsorsiyumu ICA, dolar kurunda yaşanan şok artışın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na başvurdu.

Döviz kurundaki dalganmaya işaret eden şirket, garanti kapsamında yapılacak ödemelerin hesaplama yönteminde değişiklik talebinde bulundu. Yılın ilk yarısı için ocak, ikinci yarısı için temmuz ayı dolar kurunun esas alınmasını istedi.

ESKİ SİSTEMDE NASIL ÖDENİYORDU?

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, Ulaştırma Bakanlığı şirketin isteğini onayladı ve yeni hesaplama yöntemi uygulamaya girdi.

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri, Avrasya Tüneli ve İstanbul-İzmir otoyolu özel sektör tarafından yap-işlet-devret modeliyle inşa edilmiş, geçiş ücretleri döviz olarak belirlenmiş ve devlet garantisine bağlanmıştı.

Devlet, bu projelere belli sayıda araç geçiş garantisi verdi. Araç geçişleri, garanti sınırının altında kalması halinde aradaki farkı devlet ödüyor. Buna göre, 2018 yılı için garanti ödemeleri 2019 yılının nisan ayında yapıldı. Ödemede, 2 Ocak 2018 dolar kuru esas alındı. Devlet, öngörülen sayıda araç söz konusu projeleri kullanmadığı için ilgili işletmelere toplam 3 milyar 650 milyon TL ödedi.

KUR GÜNCELLEMELİ ERKEN ÖDEME GELİYOR

Yeni sistemdeyse Yavuz Sultan Selim ve Kuzey Çevre Otoyolu’nun hizmete açılan bölümlerinde, devletin işletmeci şirkete yapacağı garanti ödemelerinde iki farklı tarihteki dolar kuru dikkate alınacak. Ödemelerde, yılın ilk yarısı için ocak, ikinci yarısı için temmuz ayı dolar kuru esas oluşturacak.

Devletin, ödemeyi yapacağı tarih de değiştirildi. Buna göre 1 Ocak-31 Haziran için aynı yılın temmuz ayında, 1 Temmuz-31 Aralık için izleyen yılın ocak ayında garanti ödemesi yapılacak.

Diğer projelerde henüz bir değişiklik yapılmadı. Ancak, bu adımın “emsal” oluşturması ve diğer projelerde de benzer bir uygulamaya geçilmesinin olası olduğu belirtiliyor.