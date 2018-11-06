Üçüncü köprüde garanti edilen gelir 2,5 milyar lira, elde edilen gelir 730 milyon lira

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, üçüncü köprüde firmaya verilen garantiyle elde edilen gelir arasındaki farktan dolayı yalnızca 2017 yılında firmaya 1 milyar 743 bin 637 lira ödeme yapıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, devletin Yavuz Sultan Selim Köprüsü için işletici firmaya KDV hariç 2 milyar 473 milyon 465 bin 448 lira "gelir garantisi" verdiğini açıkladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Turhan, köprüden 2017 yılında 733 milyon 80 bin 391 lira gelir elde edildiğini kaydetti. Bakan, firmaya ödenen garanti gelirin 1 milyar 743 bin 637 lira olduğunu belirtti.

ARADAKİ FARKI DEVLET ÖDÜYOR

Yap-işlet-devret modelli projelerde işletici firmalarla yapılan sözleşmelerde günlük veya yıllık olmak üzere çeşitli araç geçişi taahhütleri bulunuyor. Şayet geçiş taahhütleri tutturulamazsa devlet aradaki fark için işletici firmaya ödemede bulunuyor. Ödemelerse, geçiş ücretleri dövize endeksli olduğu için döviz bazında yapılıyor.

Daha önce, sözleşmeye göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 10 yıl işletmeci olan ICA firmasına yılda 135 bin araç geçişi garantisi verildiği açıklanmıştı. Bunda geçiş ücreti olarak 3 dolar + yüzde KDV öngörülmüştü.

Son olarak, Ocak-Eylül döneminde köprü ve otoyollardan elde edilen geliri açıklayan Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli’ne ilişkin istatistikleri paylaşmamıştı.

YAP-İŞLET-DEVRET İHALELERİNİN TOPLAMI 131 MİLYAR LİRA

Turhan, yap-işlet-devret yöntemiyle ihale edilen işlerin toplam tutarının 131 milyar lira olduğunu açıkladı.

Buna göre, 2019 yılı bütçesinde Avrasya Tüneli’ne ayrılan Hazine garantisi ödenek teklifi 167 milyon lira.

AVRASYA TÜNELİ İÇİN 123 MİLYON LİRA ÖDEME

Yıllık 25,6 milyon araç geçişi garantisi verilen Avrasya Tüneli’nde 2017’de yaklaşık 15 milyon araç geçtiği açıklanmıştı. İşletmeci firmanın aradaki fark nedeniyle devletten 123 milyon lira alacağı bildirilmişti.

Tüneli 24 yıl beş ay boyunca Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) işletecek. Bu sürenin ardından tünel kamuya devredilecek.

Kuzey Marmara Otoyolu ile Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu için ödenecek toplam Hazine garantisi ödenek teklifinin 3 milyar 550 milyon lira olduğu açıklandı.