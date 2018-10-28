Üçüncü havalimanında restleşme: Çinli şirket İGA'ya dava açmaya hazırlanıyor

Yeni havalimanı inşaatında kimyasal kabloları üreten Çinli firma 'ticari itibarının zedelendiği' gerekçesiyle İGA'ya dava açmaya hazırlanıyor. İGA'nn da şirkete karşı dava açacağı belirtiliyor.

İstanbul'daki yeni havalimanının inşaatı sürerken, yer altı tünelinde kimyasal kablo çekimi sırasında işler zehirlenmişti.

Odatv’nin haberine göre kimyasal kablo çekilmesi sırasında işçiler zehirlenme şikayeti ile Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, olay sonrasında 3’üncü havalimanında zehirlenmeye neden olan bölge karantinaya alınmıştı.

ÇİNLİ FİRMA İGA'YA DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Açılmasına saatler kalan 3. Havalimanı'nda kimyasal kablo çekilmesi sırasında zehirlenen işçiler, Türkiye ile Çin arasında sorun yarattı. Kimyasal kablonun üreticisi Çinli firmanın, haberin yayımlanmasından sonra ticari itibarının zedelendiği gerekçesiyle havaalanının işletmecisi İGA'ya dava açmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Geçen günlerde üretici firmanın Çin’den gönderdiği işçiler, kabloları "dilleriyle yalayarak" insan sağlığına zararı olmadığını göstermeye çalıştılar.

Bunun üzerine İGA da, Çinli üretici firmanın dava açması durumunda işçilerin Arnavutköy Devlet Hastanesi'nden aldığı raporu göndererek "İşçilere kimyasal kablonun zarar verdiği" gerekçesi ile karşı dava açacağını bildirdi.