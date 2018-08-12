Üçüncü havalimanında 'ölüm tehlikesi': Kablo çekilen tüneller kapatıldı

İstanbul'a yapılan üçüncü havalimanında kimyasal kablo çekilen tüneller kapatıldı ve tünel girişlerine “Ölüm Tehlikesi” yazılı tabelalar asıldı.

29 Ekim’de açılacağı söylenen üçüncü havalimanında iki gün önce yaşanan zehirlenme vakası tartışma yaratmıştı.

Odatv'nin haberine göre havalimanı inşaatının yer altı tünelinde kimyasal kablo çekilmesi sırasında 10 ila 15 işçi zehirlenme şikayeti ile Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, tedavi altına alınmıştı. Yaşanan zehirlenme vakasında işçilerde ciddi bir sağlık sorunu oluşmazken, bölge karantinaya alınmıştı.

Son bilgilere göre kablo çekilen tüneller kapatıldı ve tünel girişlerine “Ölüm Tehlikesi” yazılı tabelalar asıldı. Bölgedeki kimyasal kablolar da AFAD ekiplerince toplandı.

İşte üçüncü havalimanında zehirlenme olayının yaşandığı tünellerin şimdiki fotoğrafı: