Ücretli poşeti, eşekle protesto eden market müdürü emniyete çağrıldı

Niğde'de müşteri gibi markete eşekle giderek alışveriş yapan kişinin market müdürü Halil Gün olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerin ardından emniyete davet edilen Gün, amacının protesto değil şaka olduğunu söyledi.

1 Ocak 2019'da yürürlüğe giren uygulama ile poşetlerin 25 kuruş ücretlendirilmesi tüm yurtta farklı tepkilere sahne olurken, Niğde'de yaşanan protesto sosyal medyada gündem yarattı.

Niğde'nin merkez Terminal caddesindeki bir markete yöresel kıyafetler giyip eşekle gelen ve şaşkın bakışları arasında alışveriş yapan bir kişi, aldığı ürünleri eşeğin üzerindeki heybeye doldurdu.

Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Görüntülerin yayımlanması üzerine yapılan araştırmada eşekle alışveriş yapan kişinin, marketin müdürü Halil Gün olduğu ortaya çıktı. Görüntülerle ilgili olarak emniyete davet edilen Gün'ün amacının poşet ücretlerini protesto etmek olmadığını, şaka için yaptığını söylediği belirtildi.