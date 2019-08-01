Uçansu Şelalesi'ndeki HES projesine iptal kararı

Antalya'da Uçansu Şelalesi'ni oluşturan Alara Çayı üzerinde 8 HES projesinden biri mahkeme tarafından iptal edildi.

Antalya'da Uçansu Şelalesi'ni oluşturan Alara Çayı üzerinde 8 HES projesinden biri mahkeme tarafından iptal edildi.

Şelaleye çok yakın bölgede planlanan Kamer regülatörü ve HES projesi için 2015'in Mayıs ayında verilen 'ÇED Olumlu' raporunun iptali için köylülerin açtığı dava sonuçlandı. Köylüler Nurettin Şensoy, Mustafa Günay, Mustafa Uslu, Ömer Yılmaz, Bilal Tokçan ve Ali Güven adına açılan davada, Antalya 2'nci İdare Mahkemesi, Kamer HES'e ilişkin 'ÇED Olumlu' raporunu iptal etti.

Davacı köylülerin avukatı Münip Ermiş, "Devam eden davada, HES'lerin doğaya zarar vereceği yönünde değerlendirmeleri olan bilirkişi heyeti, itiraz üzerine değiştirilerek, yeni bir heyet oluşturulmasına karar verildi. Mahkeme de ikinci kez iptal kararı verdi" dedi.

DURDURMA KARARI VERİLMİŞTİ

Kamer HES projesine ilişkin yöre köylülerinin açtığı dava sonucunda mahkeme, 2016 yılında projeyi durdurma kararı vermişti.