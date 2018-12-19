Üç yılda bin 954 basın kartı iptal edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, son 3 yılda bin 954 gazetecinin basın kartının iptal edildiğini açıkladı.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, basın kartı taşıyan kişilerin sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Sertel'in soru önergesini yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şu bilgileri verdi: "29 Kasım 2018 tarihi itibarıyla, basın kartına sahip basın mensubu sayısı 15 bin 206'dır. 1 Ocak 2016 ile 29 Kasım 2018 tarihleri arasında bin 954 basın kartı iptal edilmiştir. 15 Temmuz darbe girişiminden itibaren kapatılan medya kuruluşlarında çalışan ve görevi ile ilişkisi kesildiği bildirilen 705 kişinin basın kartı iptal edilmiştir."

'BASIN KARTININ İŞLEVİ YOK EDİLDİ'

Soru önergesine verilen yanıtı değerlendiren CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, son üç yılda basın kartı sahibi gazetecilerin yüzde 10'unun kartının iptal edildiğine dikkat çekerek "Basın meslek örgütlerinin görüşünü almadan, 'oldu-bitti' ile hazırlanan ve yayımlanan son yönetmelikle birlikte basın kartının işlevi yok edilme noktasına getirilmiştir. Basın meslek örgütlerinin, gazetecilerin ve sendika temsilcilerinin ağırlıkta olduğu 15 kişilik basın kartı komisyonu, ilk önce 13'e şimdi de 9'a düşürüldü. Komisyon'da meslek örgütlerinin, sendikaların, basın kartı sahibi gazetecilerin temsiliyeti 1'e indirildi" dedi.

Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayımlanan basın kartlarına ilişkin usul ve esasların değiştirildiği yönetmelik ile basın kartlarının iptali koşullarına "Milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı davranışlarda bulunması veya bu tür davranışları alışkanlık edinmesi" maddesi eklenerek, iptal işleminin kolaylaştırılmasının önü açılmıştı.