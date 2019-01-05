Üç yaşında çocuk ‘bakamıyorum’ notuyla AVM’de terk edildi

Bursa’da bir alışveriş merkezinin oyun parkında üç yaşında bir çocuk ‘Çocuğa bakacak durumum yok, kendime bakamıyorum’ yazılı bir notla terk edildi.

Bursa'da üç yaşında Hamza adlı bir çocuk, annesi tarafından cebine "Artık bakamıyorum, tek çarem buydu” yazılı not konulup, bir alışveriş merkezinin oyun parkında terk edildi.

DHA’nın haberine göre, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir AVM'deki oyun parkında, güvenlik görevlileri ağlayan bir çocuk olduğunu gördü. Çocuğun tek başına olduğunu anlayınca da üzerindeki montun ceplerini kontrol etti.

Cebinden, çocuğun 3 yaşında Hamza olduğunu bildiren ve "Çok zor durumdayım, çocuğa bakacak durumum yok. Tek çarem buydu. Bir başıma bu kadar yapabildim. Kendime bakamıyorum, bu konuda çocuğumu da pişman etmek istemiyorum'' yazan bir not çıkınca da durum polise bildirildi.

Oyun parkına gelerek, çocuğu teslim alan polis çocuğun annesi tarafından iki saat önce terk edildiği belirleyerek, üzerinden çıkan notu incelemeye aldı. Polis, notun altında yazan Gamze ismindeki anneyi bulmak için çalışma başlattı. Hamza ise emniyete götürüldü.