Üç şeker fabrikasının satışı iptal: Şirketler 'nakit sıkıntısı' sebebiyle devir işlemini yapamadı

Şeker fabrikası özelleştirmelerinde gelişme yaşandı.. Geçtiğimiz nisan ve mayıs aylarında ihalesi yapılan ancak bir türlü devralınmayan Ilgın, Burdur ve Yozgat şeker fabrikalarının satışının iptal edildiği öğrenildi. AKP 3 şeker fabrikasından 1,4 milyar lira gelir bekliyordu.

Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök, üç şeker fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin konuşarak, ‘Henüz resmi açıklama olmadı ama iptal edildiğini duyduk' dedi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) yetkilileri de nihai karar için toplandıklarını bildirdi.

Sözcü'nün haberine göre ÖİB, 3 fabrikanın devri için ihaleyi kazanan şirketlere devir için 25 Aralık 2019'a kadar süre vermişti. Ancak 25 Aralık geçmesine rağmen 3 fabrika için de gerekli ödemenin ÖİB'in hesaplarına yatırılmadığı bildirildi.

ŞİRKETLER 'NAKİT SIKINTISI' SEBEBİYLE DEVİR İŞLEMİNİ YAPAMADI

Türk Şeker şirketine ait 14 fabrikanın özelleştirilmesine ilişkin ihalede Ilgın Şeker Fabrikasına 637 milyon lirayla en yüksek teklifi Alteks firması vermişti. Burdur şeker Fabrikası için Erser Grup ve Sterks Plastik ortaklığı 487 milyon lira ile en yüksek teklifi vermiş, Yozgat Fabrikasına da Doğuş çay 275 milyon lira ile en yüksek teklifi vererek ihaleleri kazanmışlardı.

Özelleştirme ihalesi yapılan bu üç şeker fabrikasını alan şirketler, ihale şartnamesinde belirlenen süre içerisinde nakit sıkıntısı çektikleri gerekçesiyle devir işlemini yapamadılar. Bunun üzerine ÖİB ihalede 2'nci en yüksek teklifi veren şirketlere fabrikaları vermek yerine, kazanan firmalara devir için ek süre tanıdı. Firmalar birkaç defa uzatılan bu ek sürelerde de ödemeyi yapıp fabrikaları devir alamadı. ÖİB en son firmalara 25 Aralık tarihine kadar süre tanıdı. Bu tarihte de ödeme gerçekleşmeyince satışın iptal edildiği belirtildi.

Sendika Başkanı İsa Gök, ”Yanlış hesap Bağdat'tan döndü. Umarım hayatında şeker fabrikası görmemiş şirketlere fabrika satanlar hatalarını anlamışlardır. Bu fabrikalar umut ediyoruz ki işçinin de çiftçinin de içinde olduğu oluşumlara teslim edilir ve üretimlerine devam edebilir' dedi.