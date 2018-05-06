Üç fidan mezarları başında ve yurdun farklı yerlerinde anıldı

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Arslan idamlarının 46’ncı yıldönümünde Ankara'da mezarları başında anıldı. Üç fidan için Çanakkale ve Bandırma’da da eylemler düzenlendi.

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idamlarının 46’ncı yıldönümünde, Ankara Karşıyaka’daki mezarları başında anıldı.

6 Mayıs 1972’de idam edilen üç fidan için düzenlenen anma törenine katılanlar sloganlar atarak mezarlık içine yürüdü ve Gezmiş, İnan ve Aslan'ın mezarlarına karanfiller bıraktı. Karşıyaka Mezarlığında kurulan platformda yapılan konuşmaların ardından tören sona erdi.

ÇANAKKALE

Çanakkale'de Emek Gençliği'nin ve Türkiye Komünist Gençliği'nin çağrısıyla düzenlenen yürüyüş Çanakkalelilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Kordon Boyu'nda yer alan Golf Aile Çay Bahçesi'nde toplanmaya başlayan Çanakkaleliler Truva Atı'nda basın açıklaması yapılması için yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca "Denizlere sözümüz devrim olacak" , "Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm" ve "Emperyalistler, işbirlikçiler 6. Filoyu unutmayın" sloganları atıldı.

Eylemde Emek Gençliği'nin ve Türkiye Komünist Gençliği'nin (TKG) açıklamaları okundu.

Emek Gençliğinin açıklamasında şöyle denildi:

“Bu 6 Mayıs’ta Türk ve Kürt halklarının eşit bir şekilde barış içinde özgürce birlikte yaşayabilmesi için, emperyalist savaş politikalarının karşısında, bağımsızlık ve özgürlük için, parasız, bilimsel, demokratik, bir eğitim için, sömürünün karşısında, insanca yaşam ve eşit iş hakkı için, faşist baskıcı bir rejim inşası karşısında demokrasi ve sosyalizm için örgütlenmeye ve mücadele etmeye devam ediyoruz, edeceğiz!”

10 Ekim katliamında yaşamını yitiren Korkmaz Tedik'in Denizlerle ilgili sözlerine yer verilen açıklamada “Adınız, nesiller boyu doğan çocuklara madalya oldu. Mücadeleniz o kadar onurlu ki bayrağınız hâlâ ellerde. Ve bizler; sizsiz geçen yılların en şanslı insanlarıyız; tarihin, en yiğit evlatlarının bayrağı bizim ellerimizde. Adınız, mücadeleniz ve onurla teslim ettiğiniz bayrak, uğrunda ölümü göze aldınız bir dünyayı kurana dek, yere düşmeyecek!” denildi.

Türkiye Komünist Gençliği'nin açıklamasında “Denizler sağcılardan sağcı, gericiden gerici beğenmediler. Kendi mücadelelerine ve ülkemizin emekçi halkına güvendiler. Üç gence bu denli hırsla saldırmış olmalarının temel sebebi, emekçi halka güvenenlerden ve halkın iktidarını savunanlardan ölesiye korkmalarıdır” denildi. 6 Mayıs’ın mirasının yurtseverlik ve anti-emperyalizm olduğu belirtilen açıklamada “Uluslararası tekellerin, NATO üslerinin, füzelerinin, yabancı askerlerin, emperyalizm uşağı siyasetçilerin gölgesinde bağımsızlığın mümkün olmadığını savunmaktır. 6 Mayıs köhnemiş olandan kurtulma, yeni bir ülke kurma iradesidir. Siyasetin kapıları halka ve emekçilere kapatılmaya çalışılırken, sömürücünün yerlisine ve yabancısına karşı Deniz’lerin mücadelesini yükseltmek tercih değil zorunluluktur” ifadelerine yer verildi.

BANDIRMA

Üç fidan Bandırma’da da anıldı. Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda saat 17.00’de bir araya gelen yaklaşık 200 kişi “Emperyalizme ve Gericiliğe Karşı Deniz Olunmalı” yazılı pankart açarak yürüyüşe geçti. Grup Üç Fidan’ın anısına denize karanfiller bıraktı.