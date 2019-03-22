Üç büyük ilde hal soruşturması

Rekabet Kurumu yaş meyve ve sebzelerin toptan satış alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında soruşturma açtı. Soruşturma İstanbul, Ankara ve Antalya hallerindeki toplam 24 işletmeyi kapsıyor.

Rekabet Kurumu yaş meyve ve sebzelerin toptan satış alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında soruşturma açtı. Soruşturma İstanbul (Ataşehir-Bayrampaşa), Ankara ve Antalya hallerindeki toplam 24 işletmeyi kapsıyor.

Sözcü'nün haberine göre hakkında soruşturma açılan komisyoncular şunlar:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde (Ataşehir Şubesi) faaliyet gösteren;

Akyol Gıda Tarım Ürünleri Sera Ambalaj Nak. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.

Canan Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti.

Çekok Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Çobanlar Güven Gıda Tarım Ürünleri Sera Ambalaj Nak. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.

Gencer Meyve Ticaret Ltd. Şti.

Güven Öz Gıda Tarım Nakliyat İnşaat İç ve Dış Tic. San. Ltd. Şti.

Özdemir Gıda Sebze Meyve Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde (Bayrampaşa Şubesi) faaliyet gösteren;

Dayan Yaş Meyve Sebze San. ve Tic. Ltd. Şti.

Fahrettin Bakırcı

Hasdayan Tarım Ürünleri Gıda Turz. İnş. Teks. Tic. Ltd. Şti.

Her Halim Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti.

Köklü Aksoy Kardeşler Tarım Ürünleri Gıda Nak. İnş. Ltd. Şti.

Sönmez Gıda Tarım Ürünleri Nak. Amb. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Süleyman Beğenilmiş

Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde faaliyet gösteren;

Adnan Coşkun Ticaret

Babacan-45 Gıda Nakliyat İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.

Gündüz Mey-Pak Gıda İnş. Taş. Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Tic. Ltd. Şti.

Harun Acıelma

MBK Grup Tarım Ürünleri Hayvancılık İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Muharrem Bayan

Umut 14 Gıda Nakliyat İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde faaliyet gösteren;

Burunsuzlar Sebze Meyve Otomotiv Tarım Emlak Tic. Ltd. Şti.

Eymen Sebze Meyve Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Rahva Tarım Ürünleri Gıda İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.