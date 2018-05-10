Üç bin imza toplayan Vecdet Öz'den CHP'ye tepki: Benim günahım neydi?

Cumhurbaşkanlığına 100 bin imzayla aday olmak için başvuru yapan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, üç bin imzada kalması sonrası CHP'ye tepki gösterdi.

100 bin imza ile cumhurbaşkanı olmak için başvuru yapan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, 3 bin 30 imzada kaldı.

Habertürk'te yer alan habere göre, ittifak yapan partilerin 100 bin imza için birbirini desteklediğini belirten Öz, "Bu doğru değil. Özellikle CHP'ye bu konuda çok kızıyorum. Benim günahım neydi kardeşim" dedi.

"Ben kendi gücümle, çalışmalarımla, partimin desteğiyle 3 bin 30 oy topladım" diye konuşan Öz, "O onun havuzuna, öbürü başkasının havuzuna imza atıyor. Bunu doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.