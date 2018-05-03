Üç bakan neden istifa etmedi: Kağıt üstünde bile tarafsızlık yasak

Daha önceki yıllarda seçim kararı alındığında Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları görevlerinden Anayasa'da yer alan madde nedeniyle çekilirdi. Seçim sürecindeki tarafsızlığı koruma adına atılan bu adım, AKP'nin 16 Nisan referandumuna eklediği bir madde nedeniyle bu seçimde ilk kez uygulanmayacak. Yani AKP artık kağıt üstünde bile tarafsız bir seçim süreci istemiyor.

Seçim sürecinde önünde hiçbir engel istemeyen, mühürsüz zarfları bu kez seçimden önce "geçerli" kılacak bir düzenlemeye imza atan AKP, devletin hiçbir kurumunun tarafsız kalmasını istemiyor.

Daha önceki yıllarda seçim sürecine girildiğinde Anayasa'da yer alan bir madde gereği Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları görevden çekilir, bu çekilmenin gerekçesi de sürecin "tarafsız" bir şekilde yürütülmesi olurdu.

Ancak geçtiğimiz yıl yapılan referandumla birlikte AKP, bu düzenlemeyi de kaldırmış oldu.

Bu seçimde ilk kez Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları görevlerinden ayrılmazken, konuya ilişkin açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bu Anayasal bir zorunluluk olarak uygulanıyordu. Bu hüküm gereği seçim sürecine girildiğinde üç bakan istifa ederdi. Ancak 16 Nisan 2017 tarihinde kabul edilen Anayasa değişiklik paketi ile yürürlükten kaldırıldı. Bu nedenle üç bakanın istifasını gerektiren Anayasal düzenleme yürürlükte değil. Dolayısıyla 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimler öncesinde üç bakanın istifa etmesine gerek bulunmamaktadır. Bakanlarımız görevlerine devam edecek" ifadelerini kullandı.

KAĞIT ÜSTÜNDE DE TARAFSIZLIK İSTENMİYOR

Daha önceki yıllarda kağıt üstünde de olsa bir tarafsızlık içeren madde, yıllardır iktidara yakın bürokratların geçici olarak göreve getirilmesine yararken, hatta iktidarın atmaya çekindiği bazı adımlar da bu süreçte atılıyordu.

AKP tarafından atılan bu adım kağıt üstünde bile olsa seçim sürecinde tarafsızlığa yer olmadığını açık şekilde ortaya koyuyor.

Maddede şu ifadeler yer alıyordu: