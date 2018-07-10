Üç ayrı CBK yayınlandı: Genelkurmay Başkanı belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş düzenlemeleri sürüyor. Bu kapsamda ilk Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayınlandı. Üç ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Genelkurmay Başkanlığı'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in atanması da yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş Erdoğan'ın yemin töreniyle birlikte resmen gerçekleşmiş olsa da, kamu kurumlarını ve güvenlik güçlerini ilgilendiren önemli düzenlemeler yapılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, yeni sisteme ilişkin ilk üç Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) yayınlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan bu üç ayrı CBK ile, Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığı'na getirilmesinin ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na atama da gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler getirilirken, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanı olarak ise Korgeneral Metin Gürak atandı.

EN YAŞLI YARDIMCI VEKALET EDECEK

Yeni CBK'lara göre, Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde seçimler yenileninceye kadar en yaşlı Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu göreve vekalet edecek.