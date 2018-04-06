UBER'e ilişkin önemli iddia

UBER-taksi kavgası devam ederken, üçüncü havalimanına ilişkin önemli bir iddia gündeme geldi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "UBER, oldukça yüksek bir ücret karşılığında 3’üncü havalimanının 'taksi hizmetleri'ni alıyor" dedi.

Altaylı'nın iddiası şöyle:

UBER, İstanbul’da çok büyük bir hamleye hazırlanıyor.

3’üncü havalimanının işletmecisi şirketle ya anlaşmışlar ya da anlaşmanın eli kulağında.

UBER, oldukça yüksek bir ücret karşılığında 3’üncü havalimanının “taksi hizmetleri”ni alıyor.

Bana verilen bilgiye göre, 3’üncü havalimanının geliş terminalinde taksi olmayacak.

Taşıma hizmetini tamamen UBER yapacak.

Yani havalimanına taksiyle gidebileceksiniz.

Ancak gelen yolcular için taksi yok, taksi durağı yok.

Sadece UBER olacak.

Uçaktan cep telefonunuzdaki aplikasyonla UBER’i çağıracaksınız ve sizi bekleyen bir UBER terminalden çıktığınız zaman karşınızda olacak.