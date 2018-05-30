UBER'den Türkiye açıklaması

AKP'nin seçim öncesi aldığı 'korsan taşımacılık' kararı sonrası UBER'den açıklama geldi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla yapılan yönetmelik değişikliği uyarınca, korsan taşımacılık yapan araç sahipleri, yolcu taşımacılığı için aldıkları belgeyi iki yıl boyunca kullanamayacak. Yönetmelikteki değişiklik, D2 yetki belgesiyle çalışan UBER'i de kapsarken, UBER'den açıklama geldi.

UBER açıklamasında, "Türkiye'deki şehirlerin ulaşım seçeneklerini geliştirmek amacıyla tüm ilgili yerel paydaşlarla iş birliği içinde çalışmak istiyoruz ve uzun vadeli sadık bir iş ortağı olarak Türkiye'ye sonuna kadar bağlıyız" denildi.