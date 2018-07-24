Tüzün: Kurultay için gerekli imza toplandı, isteyen MYK üyesi imzaları görebilir

CHP'li Yaşar Tüzün, kurultay için gereken imza sayısına ulaşıldığını belirtti. İmzaların CHP MYK üyelerinin imzaları görebileceğini ifade etti.

CHP milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için yeterli delege imzasının toplandığını belirtti.

Twitter hesabından açıklama yapan CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, “Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibariyle toplanmıştır. İmza toplama süresinin bitimi olan Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar imza almaya devam edeceğiz. Görmek İsteyen MYK üyemiz yarın saat 11.00’e kadar değil istediği saatte imzaları görebilir” ifadelerini kullandı.

Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibariyle toplanmıştır. İmza toplama süresinin bitimi olan Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar imza almaya devam edeceğiz. Görmek İsteyen MYK üyemiz “yarın saat 11.00’e kadar” değil istediği saatte imzaları görebilir. pic.twitter.com/enQOSRewJz — Yaşar Tüzün (@yasartuzun06) 24 Temmuz 2018