Tuzla’daki yangın sonrası uyarı: Açık alanlarda durmayın, yağmurdan kaçının

İstanbul Tuzla’daki fabrika yangınının ardından çevreye yayılan zehirli gazlarla ilgili bölgede yaşayanlara açık alanlarda bulunmama ve Cuma günü yağması beklenen yağmurdan kaçınma çağrısında bulunuldu.

İstanbul Tuzla’da bulunan Orhanlı Organize Sanayi Bölgesi’nde Ema Kimya Kimya Sistemleri-Huntsmann’a ait fabrikada çıkan yangın saatler sonra kısmen kontrol altına alındı.

Yangının ardından bir şirketin çalışanlarına gönderdiği yazıda, çevreye zehirli nitelikte gazlar yayıldığı ve açık alanlarda fazla bulunulmaması, ayrıca Cuma günü yağması beklenen yağmurdan da kaçınılması tavsiyesinde bulunuldu.

Sözkonusu yazıda “Yangının bir kimya fabrikasında olmasından dolayı çevreye zehirli nitelikte gazlar yaydığı ve dumanların İzmit bölgesine doğru yayıldığı haberlerde belirtilmektedir. Özellikle bu bölgelerde yaşayan çalışanlarımızın açık alanlarda çok fazla bulunmamaları ve Cuma günü yağması beklenen yağmurdan kaçınmaları tavsiye edilir” denildi.

6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çok sayıda patlamanın da yaşandığı yangında 2'si itfaiye eri toplam 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Ormanlık alana sıçraması engellenen yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle havaya salınan kimyasallar rüzgarın etkisiyle İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir sınırına kadar yayıldı.