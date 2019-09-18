Tuzla’da polyester fabrikasında yangın söndürüldü

Tuzla’daki polyester fabrikasındaki yangın gece saatleri itibariyle söndürüldü. Yangın sırasında meydana gelen patlamada yaralanan 2 itfaiye işçisinden birinin taburcu edildiği açıklandı.

İstanbul Tuzla’da Organize Deri Sanayi Bölgesi’ndeki EMA Kimya Sistemleri-Huntsman’a ait polyester fabrikasında saat 11.40’ta çıkan yangın gece saatlerinde söndürüldü.

Yangının çıkışından saatler sonra meydana gelen büyük patlamada bir yakıt tankından kopan parçanın itfaiye aracı üzerine düşmesi sonucu yaralanan iki itfaiye işçisinden birinin de hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter’dan yaptığı açıklamada “Yangın sırasında meydana gelen patlamada yaralanan İtfaiye erlerimizden Yusuf Tüysüz taburcu edildi, Nebi Polat’ın ise tedavisi devam ediyor. Dileğimiz bir an önce sağlığına kavuşması” dedi.

Yangın nedeniyle 7 kişi de dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Saat 23.00 itibariyle fabrikada soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada “yangının başlangıcından beri halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen herhangi bir duruma rastlanmamıştır” denildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Hüseyin Toros bu tür yangınlarda bölgedeki insanların pencerelerini kapatmaları ve mümkünse bölgeyi terk etmeleri gerektiğini belirtti. Bölgede Cuma günü beklenen yağışla birlikte atmosferde asılı kalan parçacıkların yeryüzüne düşeceğine dikkat çeken Toros, o bölgede mümkün mertebe yağmur altında kalmamanın önemli olduğu uyarısında bulundu.

Öte yandan EMA Kimya Sistemleri'nden yapılan açıklamada “yangının tesis dışındaki çevresel etkilerinin izlendiği” kaydedildi.

