Tuzla'da gıda fabrikasında 3 işçi amonyak gazından etkilendi

Tuzla'da bir gıda fabrikasında 3 işçi, çevreye salınan amonyak gazından etkilendi.

Tuzla'da bir gıda fabrikasında 3 işçi, saat 14.30 sıralarında çevreye salınan amonyak gazından etkilendi.

GerçekGündem'de yer alan habere göre, yaşananların ardından diğer işçiler, itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gazdan etkilenen işçiler ambulanslarla Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ve UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ekipleri, gaz sızıntısının nedenini araştırmak üzere incelemede bulundu.

İşçilerden Rezzen Akın, Zeynep Aydoğdu, Abdulkadir Amarat'ın hastanede tedavileri devam ediyor.