Tütün ürünlerini kapalı dolaba sokan madde neden geri çekildi?

TBMM Komisyonunda tüm milletvekillerinin üzerinde mutabık kaldığı yasa tasarısından, tütün ürünlerini kapalı dolaba sokacak maddenin son anda geri çekilmesinin endüstriden bir müdahale geldiği şüphesi uyandırdığına dikkat çekildi.

TBMM Sağlık Komisyonundaki görüşmeleri takip eden Türk Toraks Derneği Sağlık Politikaları Çalışma Grup Başkanı Prof. Dr. Osman Elbek, “tütün düzenlemeleri hakkında aslında tüm vekiller mutabıkken, tütün ürünlerinin satış noktalarında kapalı dolaba girmesiyle ilgili maddenin iptal edildiğini, bu durumun endüstri müdahalesi şüphesi uyandırdığını, bu maddenin iptalinin tütün endüstrisine vitrin sergileme ve reklam yapma izni verilmesi demek olduğunu” bildirdi.

Türk Toraks Derneği tarafından yapılan açıklamada, tütün ürünleri için gündeme gelen tek tip ya da düz paket olarak adlandırılan uygulamanın dünyada tütün kontrolünde başarılı bir uygulama olduğu belirtildi.

Endüstrinin düz paket uygulamasını engelleyici herhangi bir hukuk savaşına artık giremeyeceği savunulan açıklamada, Türkiye’de sigara satışının son beş yıldır düzenli biçimde arttığına ve 2017 yılında 105 milyar adet sınırına ulaştığına dikkat çekildi.

TÜTÜN ŞİRKETLERİNİN YENİ HEDEFİ: ISITILMIŞ ÜRÜNLER

Düz paket uygulamasının “umut verici” ve “sevindirici" olduğu belirtilen açıklamada bununla beraber tütün şirketlerinin yeni hedefi konusunda da uyarıda bulunuldu.

Açıklamada “Tütün endüstrisi, Türkiye'yi 2021 yılına kadar ısıtılmış tütün ürünlerinin satıldığı en büyük üç pazardan biri haline getirmeyi hedeflemektedir” denildi. Tütün endüstrisinin yeni ürün grubunu tütün kanunlarından muaf tutup, düz paketi işlevsiz kılmayı hesapladığına dikkat çekilen açıklamada “Isıtılmış tütün ürünlerinin ulusal pazarda pazarlanması tavizini bekleyen tütün endüstrisine karşı Türkiye kanunlarının uygulanmasını denetleyerek izlemeli, pekiştirmeli ve halk sağlığını endüstrinin ticari çıkarlarının üzerinde tutmaya devam etmelidir” ifadesine yer verildi.

Diğer yandan, Türkiye’nin de taraf olduğu, Dünya Sağlık Örgütü’nün Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi gereğince, tütün ürünlerinin her türlü reklam, promosyon ve sponsorluğunun bütünüyle önlenmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, halen tütün ürünlerinin reklamlarının sürdüğü ve satış noktalarında görünür şekilde sergilenmeye devam ettiği dile getirildi. Türk Toraks Derneği Sağlık Politikaları Çalışma Grup Başkanı Prof. Dr. Osman Elbek’in sözkonusu maddenin önceki gün Meclis Komisyonunda kabul edilen yasa teklifinden çıkarılmasının endüstri müdahalesi şüphesi uyandırdığı yönündeki ifadelerine yer verilen açıklamada “Düz paket uygulamasının yasalaşmasını memnuniyetle karşılıyor, kamu otoritesini tütün ürünlerinin, satış noktalarında görünür şekilde satış ve sergilenmelerini engelleyecek düzenlemeleri hayata geçirmeye davet ediyoruz” denildi.

