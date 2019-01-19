Tütün şirketi yöneticisinin Ticaret Bakanlığı'na atanmasına hekimlerden tepki

Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi’nin dönem başkanlığını yürüten Türk Tabipleri Birliği, British American Tobacco yöneticisinin Cumhurbaşkanlığı kararı ile Ticaret Bakan Yardımcısı olarak atanmasına tepki gösterdi. 'Halkımızın sağlığını uluslararası tütün firmalarının üzerinde tutuyoruz' denilen açıklamada sözkonusu atamanın geri alınması istendi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi adına yapılan açıklamada, uluslararası bir tütün şirketi yöneticisinin Ticaret Bakan Yardımcılığına atanmasının kabul edilemeyeceği belirtildi.

Türkiye’nin 2004 yılında imzaladığı ve iç hukuk olarak benimsediği Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çevre Sözleşmesi’nin, halk sağlığı politikalarının tütün endüstrisi çıkarlarından korunmasını şart koştuğuna dikkat çekilen açıklamada, söz konusu atamanın bu sözleşmeye aykırı olduğu vurgulandı.

Halkın sağlığının uluslararası tütün firmalarının çıkarlarının üzerinde olduğuna yer verilen açıklamada, atamanın geri alınması istendi.

Dün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla British American Tobacco’nun Türkiye ve Kuzey Afrika Kurumsal İlişkiler Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Tuna Turagay, Ticaret Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı.

Açıklamada “Adı geçen ulus ötesi sigara firması, 200 ülkede faaliyet gösteren, küresel bir grubun parçası ve Türkiye'de tütün sektörünün en büyük 3. şirketi olmakla gurur duyduğunu açıklamaktadır. Tütün ticareti ile 150 den fazla ülkenin ekonomisine katkıda bulunduğunu iddia etmektedir. Yakın zamana kadar bu şirketin yönetim basamağında bulunan bir kişinin şirketin görüşleri aksine düşünmesi mümkün değildir. Ticareti yapılan meta, kullanıcısının yarısını öldürmektedir. Ülkemizde her yıl 100 binden fazla vatandaşımız tütün kullanımının yol açtığı kalp, akciğer, damar hastalıkları ve kanserlerden yaşamını kaybetmektedir” denildi.

Açıklamada “Türkiye tütün kontrolunda önemli kazanımlar elde etmiş bir ülke iken, tütünü dünyaya pazarlamayı marifet sayan bir firma üst düzey yöneticisinin atanması en hafif tabiri ile çıkar çatışmasıdır. Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi olarak bu yanlışın en kısa zamanda düzeltilmesini talep ediyoruz. Halkımızın sağlığını uluslararası tütün firmalarının üzerinde tutuyoruz” ifadesine yer verildi.

